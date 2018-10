tempo di lettura 1'

Non poteva che scegliere il 31 ottobre la New Line Cinema per diffondere il teaser poster ufficiale di, seguito del fortunato film di Andy Muschietti in uscita il 6 settembre 2019.

Si tratta di un logotitolo “aggiornato”, che non contiene immagini inedite della pellicola. Potete vederlo qui sotto!

Gli attori confermati, oltre ai “giovani” che torneranno per alcune scene, sono James McAvoy (Bill), Jessica Chastain (Beverly), Bill Hader (Richie), Jay Ryan (Ben), James Ransone (Eddie), Andy Bean (Stanley Uris), Isaiah Mustafa (Mike), Bill Skarsgård (Pennywise), Xavier Dolan (Adrian Mellon), Will Beinbrink (Tom Rogan), Teach Grant (Henry Bowers).

