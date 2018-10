tempo di lettura 2'

Grazie a Impawards possiamo ammirare un nuovo poster internazionale di(The Nutcracker and the Four Realms), il nuovo film live action della Disney diretto da Lasse Hallstrom e con una lunga sessione di riprese aggiuntive diretta da

Il film, ricordiamo, è disponibile da oggi nelle nostre sale.

Potete vedere il poster qua sotto:

Nel cast la vincitrice dell’Oscar Helen Mirren (Mamma Cicogna), Mackenzie Foy (Clara), Keira Knightley (la Fata Confetto), Morgan Freeman (Drosselmeyer), Misty Copeland (la Ballerina).

Diretto da Lasse Hallström e prodotto da Mark Gordon e Larry Franco, il film è in gran parte ambientato in uno strano e misterioso mondo parallelo, dove Clara dovrà affrontare la malvagia Mother Ginger e una gang di topi che le rubano la sua tanto agognata chiave.

Vi ricordiamo che il film è solo l’ultimo di una serie di adattamenti live action della fiaba: da The Nutcracker di George Balanchine con Macaulay Culkin (1993) a Nutcraker in 3D del 2009 con Elle Fanning.

Questa la sinossi ufficiale: