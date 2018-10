tempo di lettura 1'

Uscirà l’8 novembre nei cinema italiani, il nuovo film di Debra Granik, regista di

Nell’attesa, i lettori di BadTaste.it potranno partecipare all’anteprima gratuita della pellicola con protagonisti Ben Foster e Thomasin McKenzie nelle città di Roma, Milano e Torino che si terrà la sera del 5 novembre.

L’evento è gratuito, e si svolgerà alle 20:00 presso il cinema Anteo di Milano, alle 20:30 presso il Cinema Quattro Fontane di Roma e alle 21:00 presso il Cinema Massimo di Torino. Trattandosi di un numero limitato di posti, chiediamo di prenotarsi (si possono richiedere fino a due posti) solo a chi è veramente sicuro di venire, e in casi eccezionali di avvertirci nel caso non potesse più venire, in modo da poter assegnare il suo posto alle persone in lista d’attesa.

La proiezione è gratuita

Per prenotarvi, cliccate qui sotto, compilate i campi e seguite le indicazioni della mail che riceverete

Nel caso non possiate più venire, segnalatecelo scrivendo alla mail di conferma

