Non riuscivo a posare la sceneggiatura, era così ricca di umorismo nero, che è una cosa che inserisco spesso nei miei lavori. Ci sono tematiche come il potere delle donne, un altro elemento nel quale molti possono identificarsi. Non ero sicurissima, ovviamente, ma sentivo di appartenere a quella stanza, in qualche modo magicamente (per il tempismo e la fortuna) si era palesata questa opportunità e ho pensato che avrei valorizzato al massimo questa cosa.

In occasione della sua partecipazione al US-China Entertainment Summit di Los Angeles, la regista Cathy Yan ha parlato di cosa l’attrae in particolare di un progetto come, spin-off ditutto al femminile che vedrà nel castcome Harley Quinn,come Huntress/Cacciatrice,come Black Canary ecome Renee Montoya:

La regista ha spiegato poi l’approccio che ha proposto alla Warner:

Non avevo mai fatto un pitch, ho chiesto ai miei agenti di farmi degli esempi per capire come comportarmi. Ho fatto un piano e un breve video. Ma non era il tipico video in cui assembli scene di altri film che hanno alla lontana un tono che ricordi quello che vuoi fare tu. Sono piuttosto inutili, a mio avviso. Ho creato una mia versione di questi video, qualcosa che desse realmente l’impressione del tono e delle tematiche che avrà il mio film.

La Yan ha rivelato che Cassandra Cain (protetta di Barbara Gordon, nei fumetti finisce anche per indossare il costume di Batgirl) sarà nel film, anche se non è stata ancora scelta un’attrice per la parte. Inoltre, ha confermato l’obiettivo di ottenere un rating R (vietato a minori): se così fosse sarebbe il primo film DC con questo divieto a uscire al cinema in ampia distribuzione.

Birds of Prey, attualmente senza un titolo definitivo (“Untitled Girl Gang Movie”) e diretto da Cathy Yan, uscirà il 7 febbraio 2020.

La pellicola, tutta al femminile, sarà incentrata su un gruppo di eroine e nemesi dell’universo DC.

Fonte: Deadline