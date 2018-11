tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Unbroken) vestiranno i panni dei celebri amanti Bonnie e Clyde nel dramma, film che sarà diretto da Kike Maillo.

Scritto da Sheldon Turner (Tra le Nuvole), il film si basa su Go Down Together: The True, Untold Story of Bonnie and Clyde di Jeff Guinn ed è descritto come una “storia elettrizzante, emozionante e grintosa incentrata sulla storia d’amore degli iconici criminali statunitensi Bonnie Parker e Clyde Barrow”.

Marissa McMahon e Ashley Schlaifer della Kamala Films e Sean e Bryan Furst della Skybound Entertainment produrranno il progetto.

