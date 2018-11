tempo di lettura 4'

BAD è web partner di Lucca Comics & Games 2018

È entrata nel vivo la nuova edizione di Lucca Comics & Games.

A seguire potete trovare tutti gli highlight dei principali eventi in programma per il 2 novembre nell’Area Movie. L’evento principale sarà l’anteprima nazionale di Overlord, il film prodotto da J.J.Abrams che verrà introdotto dal nostro Andrea Bedeschi.

Lucca Comics & Games 2018

AREA MOVIE

Venerdì 2 novembre

L’anteprima nazionale di Overlord; Gipi e il suo film Il ragazzo più felice del mondo;

la masterclass con Marco D’Amore; Zombie contro Zombie; le protagoniste de I delitti del BarLume

Sarà l’anteprima nazionale di Overlord l’evento clou di venerdì 2 novembre dell’Area Movie di Lucca Comics & Games a cura di QMI – Stardust (ore 21.00 cinema Astra).

L’attesissimo action-horror diretto dall’australiano Julius Avery e prodotto da J.J. Abrams racconta le vicende di due paracadutisti americani durante la Seconda Guerra Mondiale che si ritroveranno a combattere non solo le armate del Terzo Reich, ma anche conto forze soprannaturali liberate da un esperimento nazista. Overlord sarà nelle sale italiane dal 9 novembre distribuito da 20th Century Fox.

A Lucca Comics & Games non poteva mancare Il ragazzo più felice del mondo, il film scritto e diretto da Gipi, in uscita l’8 novembre distribuito da Fandango. Il ragazzo più felice del mondo, è una storia vera. C’è una persona che da più di vent’anni manda lettere scritte a mano a tutti gli autori di fumetti spacciandosi per un ragazzino di 15 anni. C’è un fumettista italiano, Gipi, che inizia a indagare su questa persona. Chi è veramente? Perché si nasconde dietro la falsa identità di un adolescente? In una ricerca maldestra e dai contorni comici e deliranti, Gipi troverà tutt’altro.

Al termine della proiezione (ore 18.00 cinema Astra), un panel con Gipi, insieme al produttore Domenico Procacci e agli altri protagonisti del film, Gero Arnone, Davide Barbafiera, Francesco Daniele. Modera l’incontro Roberto Recchioni.

Tra i protagonisti della giornata di domani, Marco D’Amore: il popolare attore (e ora anche regista, sceneggiatore e produttore) reso “immortale” grazie al ruolo di Ciro in Gomorra – La serie sarà protagonista alle 16.30 al cinema Astra di una Masterclass in collaborazione con Sky nel corso della quale ripercorrerà le tappe fondamentali di una folgorante carriera. D’Amore sarà uno dei registi della quarta stagione della serie Sky in arrivo nel 2019 su Sky Atlantic. Anche i fan de I Delitti del BarLume non potranno che gioire. Domani infatti potranno incontrare le due bravissime protagoniste Enrica Guidi e Lucia Mascino, nonché l’autore dei romanzi da cui è tratta la serie Marco Malvaldi. Il panel, moderato da Francesco Castelnuovo di Sky Cinema, si terrà alle 12.00 presso il cinema Astra. Le nuove storie de I Delitti del BarLume tornano su Sky Cinema martedì 25 dicembre e 1 gennaio.

Per il pubblico di Lucca (Cinema Centrale, ore 14.00) venerdì 2 arriva anche la zombie-comedy che ha disintegrato il box office giapponese, Zombie contro Zombie (One Cut of the Dead) di Ueda Shinichiro: una commedia autoironica e demenziale ambientata su un set di uno zombie b-movie: là dentro, in passato, sono stati compiuti misteriosi esperimenti militari e il magazzino, adesso, pullula di morti viventi! Riusciranno i nostri eroi a vendere cara la pelle? Zombie contro Zombie non è il solito splatter già visto: è un gioiello che deraglia e spiazza, giocando con i canoni del cinema horror per metterli al servizio di una commedia tanto esilarante quanto inattesa. Un campione di incassi al box office giapponese che ha ottenuto consensi e premi in numerosi festival di tutto il mondo, e che arriverà nei cinema italiani per Tucker Film il 7/8/9 novembre.

Qui sotto trovate il calendario completo dell’Area Movie con tutti gli eventi in cui siamo coinvolti noi di BadTaste.it: