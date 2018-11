tempo di lettura 2'

Qualche settimana fa nel nostro videoblog settimanale(che questa settimana non andrà in onda per la concomitanza con Lucca Comics & Games) vi avevamo rivelato la notizia esclusiva cheè entrato nel team di sceneggiatori di, a riprese già in corso da un pezzo.

Ora è lo stesso protagonista e produttore Tom Cruise a confermare la cosa nel nuovo numero di Empire: il sodalizio con McQuarrie prosegue anche in questo sequel, che sarà il loro decimo film insieme a partire da Valkyrie (incluso The Tourist, anche se Cruise lasciò la pellicola, e il lavoro non accreditato in Mission: Impossible – Protocollo Fantasma).

Nel caso di Top Gun 2, come in tanti altri casi, il lavoro di McQuarrie sarà di perfezionamento: la sceneggiatura di Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer è già stata completata da tempo.

Il cast è formato da Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si occuperà della regia. Seguito del cult del 1986 di Tony Scott, Top Gun 2 è stato scritto da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer. Secondo il produttore Jerry Bruckheimer, il film sarà incentrato sull’avvento dell’utilizzo dei droni nell’aviazione.