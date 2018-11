tempo di lettura 1'

L’agenda di Andy Muschietti inizia a farsi piuttosto fitta.

Solo qualche giorno fa annunciavamo che il regista di It, attualmente impegnato nella post-produzione di It: Capitolo Due, è stato ingaggiato dalla Warner Bros. per dirigere il remake americano live-action di L’Attacco dei Giganti. Precedentemente, Muschietti era stato anche chiamato dalla Sony per dirigere Robotech.

Ora Deadline rivela che Warner Bros., Paramount Pictures e la Appian Way di Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson hanno affidato al regista una nuova versione di The Time Machine, del quale Muschietti e la sua partner produttrice (e sorella) Barbara Muschietti hanno già scritto un trattamento. I due produrranno la pellicola insieme, e Andy intende dirigerlo. La Warner Bros. curerà il progetto a livello creativo.

Alla produzione esecutiva tornerà Arnold Leibovit, già produttore esecutivo della pellicola del 2002 diretta da Simon West con protagonista Guy Pearce, che interpretava un inventore in grado di inventare una macchina del tempo per tornare indietro e cambiare gli eventi, ma che finisce in realtà 800,000 anni nel futuro, dove trova l’umanità divisa in due fazioni contrapposte. Una prima versione del film uscì nel 1960, diretta da George Pal. Il materiale originale è però opera dello scrittore di fantascienza H.G. Wells.