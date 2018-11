tempo di lettura 1'

Se il 31 ottobre era inevitabile cherimanesse in testa al box-office italiano, il 1 novembre èa volare in testa alla classifica, con quasi 1.3 milioni di euro e la miglior media della classifica. In due giorni il film Disney ha raccolto 1.7 milioni complessivi.

Seconda posizione per un altro film per tutta la famiglia: Il Mistero della Casa del Tempo incassa 553mila euro, per un totale di 874mila euro in due giorni. Segue First Man – il Primo Uomo, con 457mila euro e un totale di 605mila euro in due giorni. Cresce Ti Presento Sofia, che al quarto posto raccoglie 446mila euro e sale a 591mila euro in due giorni. Chiude la top-five Halloween, che incassa altri 366mila euro e sale a 2.4 milioni complessivi.

Tra le altre nuove uscite: Hell Fest scivola al decimo posto e incassa 116mila euro, per un totale di 323mila euro. Segue all’undicesimo Quello che non Uccide, con 113mila euro e un totale di 177mila euro.