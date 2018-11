tempo di lettura 1'

La Voltage Pictures ha diffuso in rete la prima immagine ufficiale di, action movie diretto da(The Help) con protagonista

Al fianco dell’attrice troviamo anche Colin Farrell, Common (The Hate U Give), John Malkovich, Geena Davis e Joan Chen (Judge Dredd, Lust Caution).

La pellicola segue la storia di Eve (Chastain), un micidiale assassino che lavora per un’organizzazione di black ops, viaggiando per il globo specializzandosi in obiettivi di alto profilo. Quando un lavoro le va pericolosamente male è costretta a lottare per la propria sopravvivenza.

Ecco la foto:

FONTE: CS