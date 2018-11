tempo di lettura 1'

da Nicolas Pesce (The Eyes of My Mother) con

La Sony ha diffuso in rete la prima immagine di, reboot dell’iconico horror The Grudge, progetto questa volta direttoLin Shaye (Insidious).

Tra i produttori del reboot figurano Sam Raimi insieme a Rob Tapert e a Taka Ichise, con Roy Lee, Doug Davison, Joe Drake e Nathan Kahane come produttori esecutivi.

Del cast fanno parte anche Andrea Riseborough, Demian Bichir (The Nun), John Cho (The Exorcist), Betty Gilpin (Glow), William Sadler (The Mist), Jacki Weaver e Frankie Faison.

Il film arriverà nelle sale americane il prossimo 21 giugno. Ecco la foto:

The Grudge del 2004, a suo volta basato sul film giapponese Ju-on, vedeva protagonista Sarah Michelle Gellar (Buffy l’ammazzavampiri).

FONTE: BloodyDisgusting