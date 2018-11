tempo di lettura 1'

Saràa dominare la classifica del primo weekend di novembre negli Stati Uniti.

Il biopic di Bryan Singer ha incassato infatti 18.4 milioni di dollari venerdì (inclusi 3.9 milioni alle anteprime), che dovrebbero tradursi in un debutto decisamente solido da 43/45 milioni di dollari nei primi tre giorni (ne è costati 52): se così fosse, sarebbe uno dei migliori esordi di sempre per un film di questo tipo, al di sopra delle più rosee aspettative.

Meno convincente l’apertura di Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, che venerdì ha incassato 5.6 milioni di dollari e dovrebbe arrivare a una ventina nel weekend. Costato 125 milioni di dollari, il fantasy della Disney conta sul successo internazionale (in Italia, in proporzione, sta andando decisamente meglio) e sulla tenuta.

Al terzo posto Nobody’s Fool ha raccolto 4.8 milioni di dollari e dovrebbe incassare una dozzina di milioni nel weekend.

Tra le altre nuove uscite in limitata, venerdì Suspiria è stato ampliato in oltre 300 cinema, incassando 422mila dollari e ottenendo un’ottima media di 1.300 dollari per sala, per un totale di 672mila dollari in otto giorni di sfruttamento. Si prevede che la pellicola di Luca Guadagnino incassi circa 1.3 milioni di dollari nel weekend.

Fonte: BOM