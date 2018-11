tempo di lettura 1'

Mentre manca ancora diverso tempo allo scadere del contratto di J.J. Abrams con la Warner Bros. TV (maggio 2019) e con la Paramount Pictures (marzo 2020), Variety rivela oggi che il regista e produttore si sta muovendo verso qualcosa di molto più grande e impegnativo, un accordo che vada verso il consolidamento e per il quale probabilmente si terranno trattative lunghe diversi mesi.

Sembra infatti che Abrams sia pronto per seguire le orme del suo mentore e amico Steven Spielberg, puntando a un mega-accordo con una sola media company, un contratto ricchissimo che comprenda film, serie tv, contenuti digitali, musica, videogiochi, prodotti di consumo e parchi a tema, inclusi accordi “put pictures” che prevedono un numero prestabilito e garantito di date d’uscita per i suoi film. Pochi registi/produttori hanno avuto questo privilegio, primo tra tutti Steven Spielberg.

Secondo Variety le major attualmente interessate a un simile accordo vi sarebbero la Walt Disney Company (Abrams è in ottimi rapporti con Bob Iger e dirigerà Star Wars – Episodio IX), Comcast/NBCUniversal e WarnerMedia, con le prime due in pole position. Non si esclude però un accordo con Netflix o la Apple (anche se non avendo parchi a tema o linee di prodotti di consumo, sono meno allettanti per Abrams).

Vi terremo aggiornati!