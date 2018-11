tempo di lettura 5'

Dall’11 novembre sarà disponibile in versione Dvd, Digital HD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K UHD, il film d’azione ad alto tasso di adrenalina con protagonista Dwayne Johnson ambientato in un altissimo grattacielo a Hong Kong.

Qui di seguito nel comunicato della Universal potete leggere tutte le informazioni sulle varie versioni:

SKYSCRAPER

Il coraggio non ha limiti nell’eroico action-film Skyscraper, in arrivo in DVD, Blu-rayTM, Blu-rayTM 3D, 4K Ultra HD e Digital HD dal 14 novembre. Il blockbuster mondiale prodotto da Legendary Pictures e Universal Pictures è un’emozionante corsa senza sosta che segue il personaggio di Dwayne Johnson (Jumanji: Benvenuti nella giungla, Fast & Furious 8) nei panni di un vero eroe che non si fermerà davanti a nulla nel tentativo di salvare la sua famiglia da una morte certa. Con oltre 30 minuti di materiale bonus mai visto – incluse scene eliminate ed esclusive clip bonus – Skyscraper è un film visivamente straordinario, che lascia a bocca aperta e con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Alimentato da adrenalina e da una verticalità d’impatto, Skyscraper è guidato dalla superstar Dwayne Johnson, che interpreta l’ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell’FBI e veterano americano di guerra Will Sawyer, rimasto senza una gamba. Durante un lavoro ad Hong Kong come assessore alla sicurezza nei grattacieli, trova il più alto e sicuro edificio del mondo improvvisamente in fiamme e viene incolpato per questo. Da ricercato in fuga, Will deve trovare i responsabili, ripulire il suo nome e salvare in qualche modo la sua famiglia intrappolata all’interno dell’edificio in fiamme.

Annunciato come “accuratamente irresistibile” (LA Times), Skyscraper è scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia) e prodotto da Beau Flynn (Rampage, San Andreas), Hiram Garcia (Rampage, Jumanji, San Andreas) e dallo stesso Johnson. Il film ricco d’azione ha inoltre come protagonisti Neve Campbell (House of Cards, il franchise di Scream), Chin Han (Il cavaliere oscuro), Roland Møller (Land of Mine), Pablo Schreiber (American Gods, 13 Hours) e Hannah Quinlivan (Moon River).

In occasione dell’uscita di Skyscraper ha inizio il concorso nazionale Ready for action, tutto all’insegna del cinema d’azione migliore, che coinvolgerà successivamente Mission Impossible: Fallout e The Equalizer 2. Universal Pictures Home Entertainment Italia mette in palio droni TwoDots Falcon Pro, hoverboard TwoDots WildBoard XL Camo ed e-bike TwoDots E-X-Cycle Black Edition. All’interno di ogni prodotto di questi tre titoli, segnalato da uno sticker on-pack, è inserita una cartolina contenente le indicazioni per partecipare al concorso e un codice univoco necessario per la partecipazione.

CONTENUTI BONUS NEI FORMATI DVD, BLU-RAYTM, BLU-RAYTM 3D E 4K ULTRA HD:

Scene eliminate con il commento del regista Rawson Marshall Thurber – Vai dietro le quinte con Dwayne Johnson e il resto del cast di Skyscraper.

Scene estese con il commento del regista Rawson Marshall Thurber

Dwayne Johnson: interpretare un eroe – Vai dietro le quinte per vedere come Dwayne Johnson è riuscito a portare in scena l’intenso personaggio di Will Sawyer.

Ispirazione – Incontra una vera persona amputata, nonché speaker motivazionale Jeff Glasbrenner, l’ispirazione al ruolo di Dwayne Johnson. Guarda come le consulenze di Jeff hanno aiutato il personaggio di Dwayne sin dal primo giorno

Forze opposte – Non ci si trattiene quando le donne di Skyscraper entrano in azione. Guarda tu stesso la preparazione di Neve Campbell e Hannah Quinlivan per poter combattere al meglio.

Non più amici – Quando Dwayne Johnson e Pablo Schreiber si incontrano faccia a faccia, sanno immediatamente per cosa si scontreranno. Guarda tu stesso il dietro le quinte dell’intensa scena di lotta nell’appartamento tra i due ex amici, Will e Ben.

Ragazzini in azione – In Skyscraper tutti hanno modo di entrare in azione, persino i figli dei Sawyer. Vai sul set con Noah Cottrell e McKenna Robert per scoprire le mosse dietro i loro stunt.

Pineapple Pitch – Senti da Dwayne Johnson come il regista/scrittore Rawson Marshall Thurber ha riassunto per lui l’idea di Skyscraper. Potrebbe essere un po’ più fruttoso di quanto pensi.

Commento al film del regista Rawson Marshall Thurber

SKYSCRAPER sarà disponibile in una doppia confezione che include il 4K Ultra HD Blu-rayTM e il Blu-rayTM. Il disco 4K Ultra HD comprenderà gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayTM, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

Blu-rayTM sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surroud, come al cinema.

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere: Azione

Dischi: 2

Durata: 1 ora e 42 minuti ca.

Video: 16:9 2.40:1 Widescreen 3840×2160/23.98PsF

Audio: Italiano Dolby Digital Plus 7.1, Inglese, e Tedesco Dolby Atmos, Turco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco, Turco

Contenuti Speciali: • Scene eliminate con il commento del regista Rawson Marshall Thurber • Scene estese con il commento del regista Rawson Marshall Thurber • Dwayne Johnson: interpretare un eroe • Ispirazione • Forze opposte • Non più amici • Ragazzini in azione • Pineapple Pitch

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™ 3D:

Genere: Azione

Dischi: 2

Durata: 1 ora e 42 minuti ca.

Video: 16:9 2.40:1 Widescreen 1080/23.98PsF

Audio: Italiano, Francese, Spagnolo Dolby Digital Plus 7.1, Inglese Dolby Atmos

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Arabo, Spagnolo, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Greco, Islandese, Norvegese, Portoghese, Svedese

Contenuti Speciali: • Scene eliminate con il commento del regista Rawson Marshall Thurber • Scene estese con il commento del regista Rawson Marshall Thurber • Dwayne Johnson: interpretare un eroe • Ispirazione • Forze opposte • Non più amici • Ragazzini in azione • Pineapple Pitch

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Azione

Dischi: 2

Durata: 1 ora e 42 minuti ca.

Video: 16:9 2.40:1 Widescreen 1080/23.98PsF

Audio: Italiano, Francese, Spagnolo Dolby Digital Plus 7.1, Inglese Dolby Atmos

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Arabo, Spagnolo, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Greco, Islandese, Norvegese, Portoghese, Svedese

Contenuti Speciali: • Scene eliminate con il commento del regista Rawson Marshall Thurber • Scene estese con il commento del regista Rawson Marshall Thurber • Dwayne Johnson: interpretare un eroe • Ispirazione • Forze opposte • Non più amici • Ragazzini in azione • Pineapple Pitch

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Azione

Dischi: 2

Durata: 1 ora e 42 minuti ca.

Video: 16:9 2.40:1 Anamorphic Widescreen

Audio: Italiano Inglese, Turco, Tedesco 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco, Turco, Greco

Contenuti Speciali: • Scene eliminate con il commento del regista Rawson Marshall Thurber • Scene estese con il commento del regista Rawson Marshall Thurber • Dwayne Johnson: interpretare un eroe • Ispirazione • Forze opposte • Non più amici • Ragazzini in azione • Pineapple Pitch