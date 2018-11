tempo di lettura 1'

Lee Jeong-beom

Secondo quanto riportato da Deadline , sceneggiatore della saga di John Wick, curerà il nuovo adattamento targato New Line Cinema di(The Man From Nowhere), action thriller sud-coreano del 2010 scritto e diretto da

L’opera originale segue un uomo tranquillo ma con un burrascosto e violento passato che gestisce un banco dei pegni e si immischia negli affari della malavita legata alla droga per salvare una bambina.

La CJ Entertainment si occuperà di produrre il progetto. The Man From Nowhere è stato il maggio incasso in Corea del Sud nell’anno in cui è approdato nelle sale.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!