tempo di lettura 2'

È stata modificata una parte del testo relativa alla prima dichiarazione di Nicola Guaglianone per chiarire meglio gli intenti e il tono con cui è stata pronunciata

Scrivere Lo Chiamavano Jeeg Robot 2 è l’ultima cosa che Nicola Guaglianone vuole fare in questo momento. E anzi auspica di non dover essere mai costretto a farlo.

All’interno di un incontro con il pubblico e la stampa a Lucca Comics per la presentazione di alcune primissime clip di backstage di La Befana Vien di Notte, lo sceneggiatore e ideatore del film ha risposto con molta ironia e con un tono affettuoso (ma in maniera esaustiva) a una domanda che lui stesso ha precisato che gli viene posta continuamente:

Faccio molte masterclass e corsi di sceneggiatura, spesso sono lunghe e sfiancanti anche se mi piace tantissimo. Mi capita di parlare anche per 3 ore davanti a mille persone (è successo a Torino). Mi sgolo sul Viaggio dell’eroe, le scelte dei personaggi, la posta in gioco e la lotta tra le forze di conservazione e le forze di rinnovamento. Poi, esausto, dopo 3 ore chiedo se ci sono domande e il solito nerd alza la mano e chiede se faremo Lo Chiamavano Jeeg Robot 2.

Dall’uscita del film che, a detta dello stesso Guaglianone, ha cambiato la sua vita professionale, si è molto parlato, auspicato o temuto (a seconda dei punti di vista) l’arrivo di un sequel. Più volte sia Nicola Guaglianone che il regista Gabriele Mainetti erano sembrati possibilisti, dubbiosi o indecisi. Ora c’è la risposta più definitiva mai sentita al riguardo:

NO. Per il momento no, non c’è intenzione di farlo. Quando tutto mi dirà male allora farò Jeeg 2, quindi speriamo il più tardi possibile se non proprio mai!

Cosa ne pensate? Vorreste vedere un seguito del film di Mainetti?