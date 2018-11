tempo di lettura 2'

I primi due film disono stati un grande successo di critica e di pubblico (il primo ha incassato 268 milioni di dollari in tutto il mondo, il secondo 225). Tuttavia dopo l’uscita dinon si è più parlato ufficialmente di un terzo episodio, principalmente perché il regista Paul King è stato ingaggiato dalla Disney per dirigere l’adattamento live action die dalla Warner Bros. per dirigere un film incentrato su

Ora, in una nuova intervista, il produttore David Heyman rassicura i fan: il terzo film è in sviluppo. Solo che non verrà diretto da King:

Non penso che Paul King dirigerà il terzo film. Ha diretto i primi due, e io e lui stiamo lavorando a un altro progetto insieme. È una persona davvero speciale. Stiamo sviluppando il terzo Paddington, non c’è ancora una sceneggiatura ma abbiamo un trattamento sul quale stiamo ancora lavorando. Paul rimarrà comunque coinvolto, vogli che sia coinvolto nel film perché la sua voce è stata fondamentale finora. Ma non penso proprio potrà dirigerlo. Comunque ha lavorato con noi all’idea alla base del terzo film, insieme a Simon Farnaby e Mark Burton. È il loro modo di lavorare: sviluppano il progetto insieme, proponendo nuove idee ogni volta, e poi il film viene scritto, con la collaborazione di Paul. È un collaboratore incredibile, molto positivo, sostiene tutti.

Ma quando uscirà il film? Non ci è ancora dato saperlo:

Spero che riusciremo a realizzarlo. È un’idea molto, molto divertente. Ma non so ancora. Non voglio realizzarlo a meno che non sia sicuro che sarà un ottimo film.

Insomma, non resta che aspettare…

Fonte: Collider