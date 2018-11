Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Di recenteha rivelato di essere al lavoro su due nuovi adattamenti animati comeo (di Guillermo del Toro) e(di Chris Williams).

Ora la piattaforma streaming ha diffuso online un comunicato in cui vengono elencati tutti i film e le serie animate che approderanno sulla nota piattaforma nel prossimo futuro.

Trovate tutti i titoli e le informazioni nel comunicato qui di seguito:

NETFLIX PRESENTA NUOVI TITOLI DI ANIMAZIONE

PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE DI TUTTO IL MONDO

Storie che raccontano diverse culture e prospettive con vari stili di animazione,

ideate per soddisfare i gusti di tutta la famiglia

Circa il 60% degli utenti Netflix guarda ogni mese contenuti per bambini e famiglie, proprio per questo motivo il servizio di intrattenimento via Internet presenta oggi una nuova serie di contenuti animati originali – sia film che serie TV – per offrire ai bambini e alle famiglie di tutto il mondo un’ampia scelta di titoli del genere che più amano.

Sono sei nuovi progetti, così come i titoli già annunciati in precedenza da Netflix, che sfruttano una vasta gamma di stili di animazione differenti, tra cui CG (The Willoughbys di Kris Pearn), 2D (My Father’s Dragon di Nora Twomey) e stop-motion (Pinocchio di Guillermo del Toro). Questi nuovi contenuti nascono per soddisfare i gusti di tutti i membri della famiglia – dai bambini (Mighty Little Bheem di Rajiv Chilaka) ai ragazzi (Kid Cosmic di Craig McCracken), fino alle intere famiglie (Maya and the Three di Jorge Gutierrez).

«Sappiamo che non esiste un’unica tipologia di famiglia. Vogliamo raccontare storie uniche e diverse tra loro, che possano essere apprezzate da ogni famiglia», afferma Melissa Cobb, Netflix Kids and Family Vice President, «Con la nostra serie di contenuti animati originali, desideriamo creare nuove occasioni in cui le famiglie possano riunirsi, ridere insieme e condividere un’esperienza unica, che le faccia sentire parte di una grande storia».

Di seguito alcuni dei titoli annunciati.

MAYA AND THE THREE (2021) è una serie animata creata, scritta e diretta da Jorge Gutierrez (Il libro della vita, La tigre). Ambientata in un mondo mitologico, di ispirazione Mesoamericana, racconta la storia di una principessa guerriera, che intraprende una missione per reclutare tre combattenti leggendari, con l’obiettivo di salvare il mondo degli uomini e degli dei. Silvia Olivas (Elena di Avalor) è co-sceneggiatrice e co-produttrice esecutiva, mentre Jeff Ranjo (Oceania) firma il soggetto di serie.

MY FATHER’S DRAGON (2021) è un film d’animazione 2D diretto dalla regista Nora Twomey (The Secret of Kells, The Breadwinner) e scritto da Meg LeFauve (Inside Out, Il viaggio di Arlo) e John Morgan, che sono anche i produttori esecutivi. Bonnie Curtis e Julie Lynn di Mockingbird Pictures, stanno curando la produzione del film insieme a Paul Young di Cartoon Saloon (The Secret of Kells, The Breadwinner) e Tomm Moore. Basato sui romanzi per bambini di Ruth Stiles Gannett, My Father’s Dragon racconta la storia del giovane Elmer Elevator, che fugge alla ricerca di un dragone sulla Wild Island e trova molto più di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Alan Moloney e Ruth Coady della Parallel Films saranno anche produttori esecutivi, insieme a Gerry Shirren.

GO! GO! CORY CARSON (2019) è una serie d’animazione prescolare realizzata dai Kuku Studios di Berkeley, Alex Woo (Wall•e, Ratatouille) è produttore esecutivo, insieme a Stanley Moore (Alla ricerca di Dory, Monsters University) e Tone Thyne (Wonder Pet, The Adventures of Napkin Man!). Basato sulla famosa linea di giocattoli Go! Go! Smart Wheels della VTech Electronics, Go! Go! Cory Carson segue le avventure dell’automobile Cory Carson, impegnata a percorrere le tortuose strade dell’infanzia a Bumperton Hills.

KID COSMIC (2020) è una serie animata, la cui produzione, al momento in corso, è curata da Craig McCracken (Le Superchicche, Gli amici immaginari di Casa Foster). La serie racconta la storia di un ragazzino che sogna di diventare un eroe, e i suoi sogni, diventano realtà quando inciampa in alcune pietre cosmiche, dotate di poteri straordinari. Inaspettatamente, la vita da supereroe è completamente diversa da come la immaginava, e si rivela essere la sfida più grande che il ragazzo abbia mai dovuto affrontare. Il protagonista potrebbe essere l’eroe giusto, ma non ci sa proprio fare!

TRASH TRUCK (2020) è una serie animata, prodotta da Max Keane (Dear Basketball). Hank è un ragazzo di 6 anni che vive all’aria aperta, ricoperto di sporcizia, con una grande immaginazione e un migliore amico ancora più grande… un gigantesco camion dei rifiuti. Dall’imparare a volare all’andare dal dentista, non c’è avventura che sia troppo grande o troppo piccola per questi due migliori amici. Glen Keane (La Sirenetta, Aladdin, La bella e la bestia) e Gennie Rim (Dear Basketball) affiancano Max Keane come produttori esecutivi.

THE WILLOUGHBYS (2020) è un film d’animazione, attualmente in produzione con BRON Animation a Vancouver, scritto e diretto da Kris Pearn (Piovono polpette 2). Quando i quattro bambini di Willoughby vengono abbandonati dai genitori egoisti, devono imparare come adattare i loro valori antiquati al mondo contemporaneo, per creare una nuova e moderna famiglia. Basato sul libro di Lois Lowry, vincitore del Newbery Award, il film vede la collaborazione di Ricky Gervais, Maya Rudolph, Will Forte, Martin Short, Alessia Cara e Jane Krakowski.

Di seguito alcuni dei titoli originali Netflix già annunciati in precedenza.

JACOB AND THE SEA BEAST (2022) è un film d’animazione scritto e diretto dal regista premio Oscar Chris Williams (Oceania, Big Hero 6, Bolt). Jacob and the Sea Beast racconta l’epica storia di un affascinante marinaio, che si trova a navigare in acque inesplorate e scopre un alleato improbabile in un mostro marino.

KLAUS (2019) è un film d’animazione in 2D del regista e sceneggiatore Sergio Pablos, co-creatore di Cattivissimo me. Quando un giovane postino egoista si troverà a lavorare in una remota città scandinava, la sua improbabile amicizia con un solitario fabbricante di giocattoli porterà la storia all’origine della figura di Babbo Natale. Questa storia senza tempo è realizzata attraverso una combinazione unica del classico disegno animato a mano con tecnologie digitali all’avanguardia. Scritto da Pablos, Zach Lewis e Jim Mahoney, la sceneggiatura si basa su una storia originale di Pablos. Matthew Teevan, Gustavo Ferrada e Marisa Roman sono i produttori, mentre Jinko Gotoh (The Lego Movie 2, Il piccolo principe) è produttore esecutivo. Gli SPA Studios di Sergio Pablos producono il film a Madrid con Atresmedia Cine, mentre Toon Boom è partner tecnologico.

MIGHTY LITTLE BHEEM (2019) è una serie animata, in produzione in India, diretta dal regista Rajiv Chilaka (Chhota Bheem). Mighty Little Bheem sarà la prima serie prescolare del famoso franchise Bheem. Una tragicommedia non verbale, in cui l’eroe forte, coraggioso e intelligente, Mighty Little Bheem, viaggia attraverso la sua città e si trova ad affrontare avventure folli, spesso in cerca del dolce tipico indiano “laddu”, il suo piatto preferito.

MOTOWN MAGIC (20 novembre 2018) è una serie animata per famiglie di Josh Wakely (Beat Bugs), che raccoglie 52 nuove versioni dei classici successi firmati da Motown: brani di celebri artisti, tra cui The Jackson 5, The Temptations, Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes e Smokey Robinson. La serie segue Ben, un bambino di 8 anni con un cuore grande e un’incredibile immaginazione, che trasforma la sua città dando vita alla colorata arte di strada grazie a un pennello magico.

OVER THE MOON (2020) è un’avventura musicale con protagonista una bambina che costruisce una nave spaziale per viaggiare sulla luna e dimostrare al papà l’esistenza della leggendaria Dea della Luna. Quando raggiunge il satellite, scopre inaspettatamente un mondo stravagante pieno di creature fantastiche, alcune la minacciano, altre la aiuteranno a ritrovare la strada di casa. Diretto da Glen Keane (La Sirenetta, Aladdin, La bella e la bestia), scritto da Audrey Wells (Sotto il sole della Toscana, George il re della giungla…?), prodotto da Gennie Rim (Dear Basketball), e con Janet Yang (Il circolo della fortuna e della felicità) nel ruolo di produttrice esecutiva. Le canzoni sono scritte da Christopher Curtis, Marjorie Duffield, e Helen Park. La co-produzione di Pearl Studio.

PINOCCHIO (2021) segna il debutto alla regia di un film d’animazione per il regista premio Oscar Guillermo del Toro (La forma dell’acqua). Un musical in stop motion, progetto che Guillermo del Toro ha a cuore da tutta la vita, sarà ambientato in Italia negli anni Trenta. Pinocchio è una produzione di Guillermo del Toro, The Jim Henson Company (The Dark Crystal: Age of Resistance), e ShadowMachine (Bojack Horseman), che ospiterà la produzione animata in stop-motion. Accanto a Del Toro, la produzione sarà curata da Lisa Henson, Alex Bulkley di ShadowMachine, Corey Campodonico, e Gary Ungar di Exile Entertainment. Blanca Lista sarà co-produttrice. Patrick McHale (Over The Garden Wall) scriverà la sceneggiatura insieme a del Toro, Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox) sarà co-regista e Guy Davis co-production designer, prendendo dall’originale concezione dell’ilustratore Gris Grimly per il personaggio di Pinocchio. I pupazzi del film saranno realizzati da Mackinnon e Saunders (La sposa cadavere).

WENDELL & WILD (2021) è un film d’animazione dello scrittore e regista Henry Selick (Nightmare Before Christmas, Coraline e la porta magica) e dello scrittore Jordan Peele (Key & Peele, Get Out) con Monkeypaw Productions. Due fratelli demoni fuggono dall’Oltretomba e si trovano in una città in cui devono sfuggire a Kat, un demone adolescente che cerca di distruggerli. I produttori esecutivi sono Win Rosenfeld per Monkeypaw, Peter Principato e Joel Zadak per Principato-Young, Lindsay Williams ed Eddie Gamarra per The Gotham Group. L’artista argentino Pablo Lobato disegnerà i personaggi.