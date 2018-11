tempo di lettura 1'

Sono passati quasi dieci anni dall’uscita di. Piaccia o no, il film diha lanciato una saga in grado di generare miliardi di dollari in tutto il mondo, grazie anche e soprattutto al successo dei romanzi di

In occasione del decennale, Eagle Pictures ha annunciato il ritorno in sala del film il 20 e 21 novembre. Riportiamo il comunicato ufficiale!

EAGLE PICTURES presenta TWILIGHT

diretto da CATHERINE HARDWICKE con KRISTEN STEWART ROBERT PATTINSON

AL CINEMA SOLO IL 20 E 21 NOVEMBRE Il 21 novembre del 2008 esordiva sul grande schermo il primo film di una delle saghe che è entrata di diritto nella storia del cinema. Cinque pellicole diventate un vero e proprio fenomeno tra gli adolescenti di tutto il mondo, che hanno incassato globalmente più di 3,3 miliardi di dollari e che hanno lanciato nel firmamento delle star hollywoodiane i giovani Robert Pattinson e Kristen Stewart. A 10 anni dal suo debutto, Twilight e la storia dell’amore tormentato tra l’umana Bella e il vampiro Edward, tornano al cinema, solo il 20 e 21 novembre, con Eagle Pictures. Per celebrare l’anniversario del film, Roma si prepara ad una premiere-evento, martedì 13 novembre alle 20.30 al cinema The Space Moderno di Piazza della Repubblica. Prima della proiezione, per tutti i fan della saga, delle sorprese che li lasceranno a bocca aperta!