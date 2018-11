tempo di lettura 2'

Tom Holkenborg, AKA, si occuperà della colonna sonora di, nuovo film diretto dae prodotto da James Cameron la cui uscita è prevista per il mese di febbraio 2019.

Del cast, ricordiamo, fanno parte Rosa Salazar (Alita), Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein e Jackie Earle Haley.

La notizia è stata data dallo stesso musicista tramite il tweet che trovate qua sotto:

Friends, I’m excited to officially announce that I am finishing up the original score to the upcoming adventure film Alita: Battle Angel – directed by Robert Rodriguez and produced by James Cameron. pic.twitter.com/iTquC1KkJP

— Tom Holkenborg (@Junkie_XL) 5 novembre 2018