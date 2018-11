tempo di lettura 2'

Una piccola isola nel nord del Giappone è scomparsa nel nulla. La colpa?! Secondo gli utenti del web sarebbe opera nientemeno che di

All’inizio del mese l’isola giapponese di Esanbehanakitakojima è scomparsa a largo della costa settentrionale del Giappone. L’isolotto (disabitato), posto in un’area rivendicata da tempo dalla Russia, potrebbe essere scomparsa per via dell’innalzamento del livello del mare, oppure eroso dal vento o dalle forze della natura.

Su Twitter tuttavia moltissimi utenti hanno ironicamente ipotizzato che l’isola di Esanbehanakitakojima sia scomparsa a causa della ricomparsa dell’iconico Kaijū cinematografico Godzilla.

Ecco alcuni Tweet:

Yeah and these two fell off that Island as it was sinking during their game of badminton. It was such a nice day & a really good game very close. #GODZILLA #Anguirus #IslandLife #MYSTERY @GodzillaMovies @Mike_Dougherty @TohoKingdom @Danzilla93_GNP @GodzillaSays @Godzilla pic.twitter.com/KKuHwMAqYe

— Joe JUiCE McCarthy (@JoEjuiCeisloose) 6 novembre 2018