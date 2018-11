tempo di lettura 2'

Dopo il via libera del regolatore americano è arrivato l’OK anche da parte della Commissione Europea: la Disney può acquisire gli asset entertainment della 21th Century Fox.

Sono state però sollevate alcune questioni che la Disney si è impegnata a risolvere per quanto riguarda sovrapposizioni sullo spazio economico europeo che annullerebbero la concorrenza, in particolare sul fronte dei canali factual. Per questo motivo Disney dismetterà (nello spazio economico europeo) canali televisivi come A+E Television Networks, History, H2, Crime & Investigation, Blaze e Lifetime. “Si tratta di canali controllati attualmente da A+E Networks,” spiega la Commissione, “una joint venture tra Disney e Hearst. In questo modo non vi saranno più sovrapposizioni nella fornitura di canali factual e non vi saranno più preoccupazioni antitrust.” Disney continuerà a controllare al 50% la joint venture fuori dall’Europa.

Ricordiamo che il takeover, del valore di oltre 70 miliardi di dollari, ha ricevuto il via libera dal Dipartimento di Giustizia americano a giugno a condizione che Disney venda 22 reti televisive regionali sportive della Fox.

Disney acquisisce così da 21st Century Fox gli studi televisivi Fox, le reti via cavo FX e National Geographic, il gigante televisivo indiano Star India e una ulteriore porzione della piattafoma streaming Hulu (di cui ora avrà la maggioranza). Era previsto ancheil 39% di Sky, ma questa porzione verrà venduta al gigante del via cavo Comcast dopo che quest’ultimo ha acquisito la piattaforma satellitare a settembre. Includerà invece il 50% di Endemol Shine.

Fonte: THR