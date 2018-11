Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Vissuto agli inizi del Novecento, Credence Barebone è un potente mago americano cresciuto in orfanotrofio sotto il brutale controllo di una madre adottiva che non si risparmiava di picchiarlo ogni volta che trasgrediva alle sue rigide regole.

Timido e introverso è cresciuto con un forte odio e risentimento verso i maghi e le streghe tanto da dar vita all’organizzazione No-Mag contro tutti coloro che hanno poteri magici. In realtà lui stesso è in possesso di un grande potere, è infatti l’unico essere umano ad essere sopravvissuto ad un Obscurus, un’entità oscura parassita che attacca i propri ospiti finendo per ucciderli. Credence è riuscito a tenerlo sotto controllo fino alla sua furiosa esplosione in orfanotrofio che lo ha portato ad uccidere la madre adottiva seminando il panico nella città di New York.

Apparso in visione a Grindelwald, Credence cade sotto la sua influenza, poiché deciso a svelare il mondo magico a tutti i babbani di New York, manipola il ragazzo e il suo oscuro potere. Viene apparentemente sconfitto dagli Auror del MACUSA (Il Magico Congresso dei Maghi) in uno scontro che sembra non lasciargli scampo.