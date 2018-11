tempo di lettura 1'

deve ancora uscire in Cina, ma considerato l’elevato successo della pellicola, inversamente proporzionale all’apprezzamento critico, si parla già dell’edizione home video in arrivo prossimamente nei negozi fisici e online di tutto il mondo.

E, grazie al solitamente affidabile Anton Volkov, possiamo dare un’occhiata a una lista degli extra che saranno contenuti dal Blu-ray. Nell’elenco spicca l’edizione estesa di una delle due chiacchieratissime scene post-crediti.

#Venom Blu-ray extras list. And yes, you read that right – there’s even more of Woody in that wig https://t.co/JNfwprJyq8 pic.twitter.com/h8PesRtoZL

— Anton Volkov (@antovolk) 6 novembre 2018