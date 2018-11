tempo di lettura 2'

A margine dell’arrivo nei cinema di abbiamo avuto modo di parlare delle molteplici precauzioni anti-spoiler adottate dai Russo e dai

In quei giorni i filmaker italoamericani spiegavano:

Non possiamo divulgare assolutamente nulla a questo punto. Abbiamo lavorato duramente per proteggere i segreti di questo film perché si tratta del culmine di 10 anni di storie. Molta gente segue con trepidazione l’Universo Cinematografico Marvel quindi vogliamo assicurarci che tutti, con il nostro film, possano avere l’esperienza migliore possibile. Abbiamo scritto pagine fasulle dello script, divulgato pagine inventate, nessuno dei membri del cast ha letto la sceneggiatura per intero, non quella vera almeno. Pochissima gente sa davvero cosa accadrà!

ComicBook segnala una interessante dichiarazione della produttrice Trinh Tran contenuta in The Art of Avengers: Infinity War e relativa proprio a uno di questi “fake script”:

Abbiamo creato una versione della sceneggiatura nella quale Loki riusciva scappare all’interno di una navicella di salvataggio all’inizio del film. Per cui quando abbiamo iniziato a girare quella scena (in cui Loki muore, ndr.) avevamo membri della troupe estremamente confusi. E abbiamo dovuto spiegare che quella che avevano letto in precedenza era una sceneggiatura finta.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, è uscito negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.