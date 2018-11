tempo di lettura 1'

Con un certo anticipo rispetto al weekend del Ringraziamento (per distanziarsi dalla concorrenza di), la Universal Pictures si prepara a lanciare nei cinema americani questo weekend

Quanto incasserà il nuovo film d’animazione della Illumination Entertainment? Le proiezioni degli analisti parlano di un nuovo successo per lo studio, che ha investito circa 75 milioni di dollari per produrre la pellicola (quanto investito per realizzare The Lorax nel 2012, tratto sempre dalle storie di Dr. Seuss, che arrivò a incassare quasi 350 milioni in tutto il mondo). Si parla di una forbice tra i 55 e i 65 milioni nei tre giorni, anche se pro.boxoffice.com arriva a ipotizzare un lancio da 69 milioni di dollari (con una chiusura vicino ai 300 milioni a fine corsa).

Questo weekend esce anche Millennium – Quello che non Uccide, che dovrebbe piazzarsi al terzo posto dopo Bohemian Rhapsody (il quale si piazzerà al secondo posto con 25/30 milioni) incassando tra i 10 e i 15 milioni di dollari (ne è costati una quarantina). Si prevede un debutto leggermente inferiore per Overlord, che dovrebbe incassare una decina di milioni di dollari.

Fonte: Variety