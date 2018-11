tempo di lettura 3'

“Come possiamo constatare da questo uditorio, siamo arrivati alla morte delle possibilità di discorso civile”.

Difficile dare torto a Jason Blum dopo il cortocircuito logico avvenuto martedì, alla vigilia delle caldissime elezioni di Midterm statunitensi.

Si è infatti tenuta nei giorni scorsi in California la trentaduesima edizione del Los Angeles Israel Film Festival, una manifestazione che, da anni, promuove i rapporti fra Hollywood e i vari esponenti della cinematografia israeliana. Il geniale produttore Jason Blum (di padre ebreo ma affiliato al Movement of Spiritual Inner Awareness) è da sempre legato a doppia mandata a Oren Peli, regista israeloamericano con cui ha sostanzialmente inaugurato i fasti della Blumhouse grazie a Paranormal Activity, era invitato perché avrebbe dovuto ricevere l’IFF Achievement in Film & Television Award.

Salito sul palco, Blum ha cominciato a criticare il presidente Trump nel consegnare al pubblico il suo discorso di accettazione, ed è poi successo il proverbiale patatrac:

Ci ritroviamo ad avere un presidente che accusa la stampa di essere nemica del popolo americano. Grazie al nostro presidente l’antisemitismo è in crescita.

Il pubblico ha iniziato a fischiare e a inveire contro di lui fino a che Yossi Dina, star del reality show TV show Beverly Hills Pawn, ha tentato di trascinare via il produttore dal palco (che poi non è stato comunque in grado di finire il suo discorso).

Ecco il video pubblicato dall’Hollywood Reporter:

Watch: Jason Blum was booed and physically removed from the Israel Film Festival stage after making controversial political statements about Trump https://t.co/1nAyogEP8i pic.twitter.com/sH80NZVq7B — Hollywood Reporter (@THR) 7 novembre 2018

Il giorno dopo, Jason Blum ha comunque diffuso via Twitter quello che aveva cercato di dire dal palco del Los Angeles Israel Film Festival.

Trovate l’inizio del thread con il tweet qua sotto (le sue parole possono essere tradotte con l’apposita funzione offerta da Twitter):

I was honored by the Israel film festival tonight and, unfortunately was not allowed to finish the speech I was trying to give. Here is the message… — Jason Blum (@jason_blum) 7 novembre 2018

L’Hollywood Reporter ha poi riportato le scuse pubbliche di Meir Fenigstein, fondatore e direttore creativo del festival: