tempo di lettura 4'

Per il quarto anno consecutivo, Amazon ha deciso di fare un gradito regalo ai suoi fruitori dopo essere stato eletto, per l’ennesima volta, il sito che offre la miglior esperienza cliente per i consumatori in Italia da una indagine che ha coinvolto oltre 200.000 intervistati (Fonte: Istituto Tedesco di Qualità e Finanza).

Per ringraziare i clienti, Amazon.it offre solo per il 9 Novembre 10€ di sconto per acquisti di almeno 50€ da utilizzare su Amazon.it e su Prime Now. Il buono può essere utilizzato inserendo il codice promozionale “GRAZIE1000” al checkout.

Attenzione però! Il codice è utilizzabile solo per ordini relativi a **prodotti venduti e spediti da Amazon EU S.à r.l.** esclusi libri, contenuti digitali, latte e formule per neonati, Buoni Regalo, Warehouse Deals e prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.

Ecco i nostri Consigli per gli Acquisti per sfruttare al meglio questa interessante promozione.

Hereditary – Le Radici del Male

Hereditary – Le Radici del Male, il film diretto da Ari Aster con protagonista Tony Collette è disponibile in home video a dall’8 novembre.

Quando l’anziana Ellen muore, i suoi familiari cominciano lentamente a scoprire una serie di segreti oscuri e terrificanti sulla loro famiglia che li obbligherà ad affrontare il tragico destino che sembrano aver ereditato.

La donna, infatti, nonostante sia morta, continua a gettare sulla sua famiglia una specie di ombra oscura, specialmente sulla nipote adolescente, Charlie (Milly Shapiro). Quando la situazione precipiterà, sarà compito della madre della bambina, Annie Graham (Toni Collette), esplorare una dimensione malvagia per evitare il triste e oscuro destino che avvolge tutta la famiglia…Lo sceneggiatore e regista Ari Aster trasforma una tragedia famigliare in qualcosa di funesto e profondamente inquietante, spingendo il genere horror su un nuovo terreno ancora più agghiacciante.

L’edizione home video propone, come extra, le Scene tagliate (16’), il Making of (19’) e il Trailer. Ricordate che, inserendo il Blu-ray di hereditary nel carrello, per usufruire della promo dovrete comunque raggiungere la cifra di 50 euro con altri prodotti venduti e spediti da Amazon EU S.à r.l. ** esclusi libri, contenuti digitali, latte e formule per neonati, Buoni Regalo, Warehouse Deals e prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.

Red Dead Redemption 2

Il gioco dei record targato Rockstar.

Red Dead Redemption 2 ha infatti ottenuto il singolo miglior weekend di lancio di sempre nella storia dell’intrattenimento elettronico, con un sell-through pari a 725 milioni di dollari nei primi tre giorni di commercializzazione.

Red Dead Redemption 2 è ad oggi il prodotto d’intrattenimento che ha incassato di più nel weekend di lancio, superando anche svariate pellicole cinematografiche di successo.

Red Dead Redemption 2 ha inoltre infranto vari record tra cui:

Miglior weekend di apertura sul mercato retail per un qualsiasi prodotto di intrattenimento

Secondo miglior incasso di sempre in tre giorni (alle spalle di GTA V che, però, era uscito di martedì)

Miglior lancio di un prodotto di intrattenimento nel 2018

Gioco più preordinato di sempre sul PlayStation Store

Miglior lancio di sempre sul PlayStation Store per singolo giorno e in tre giorni

Sviluppato dai creatori di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 è un’avventura epica nel cuore di un’America dura e selvaggia. Il mondo di gioco, vasto ed evocativo, sarà anche l’ambientazione per un’esperienza multigiocatore online completamente ottima.

I Classici Horror della Warner in Edizione Blu-ray + Portachiavi Funko

A ridosso dell’Halloween appena trascorso, la Warner Bros. ha riproposto in commercio alcuni classici del cinema “di paura”.

Sei cofanetti ricchi di contenuti speciali che vi faranno scoprire come nasce un cult attraverso le interviste al cast e ai registi.

Gremlins, Shining, Nightmare – Dal Profondo della Notte ed It saranno disponibili in Blu-Ray con un esclusivo portachiavi da collezione della Funko Pop, per portare sempre con voi quattro tra i personaggi preferiti di sempre: Gizmo, Jack Torrance, Freddy Krueger e Pennywise.

Sulle pagine di BadTaste.it ne abbiamo parlato anche con uno speciale BadBoxing video andato online qualche giorno fa.

Lo trovate in questa pagina.

Amazon Echo (2ª generazione)

I dispositivi Amazon Echo ti permettono di connetterti istantaneamente ad Alexa per ascoltare musica, controllare i tuoi dispositivi per Casa Intelligente, ascoltare le ultime notizie, le informazioni sul tempo e molto altro, usando semplicemente la tua voce.

Amazon Echo è dotato di un woofer con cavità downfiring da 63 mm e un tweeter da 16 mm con processore Dolby, per toni cristallini e una risposta dei bassi dinamica in tutta la stanza. Puoi riprodurre la tua musica preferita da Amazon Music, Spotify, TuneIn e da altri servizi musicali.

Con Amazon Music, potrai cercare musica in base all’artista o al periodo, oppure lasciare che Alexa scelga la musica per te. Gli iscritti a Prime possono ascoltare in streaming oltre 2 milioni di brani degli artisti più famosi grazie a Prime Music, senza pubblicità né costi aggiuntivi.

Con Amazon Music Unlimited, avrai accesso a oltre 50 milioni di brani, inclusi quelli più recenti, a soli 3,99€ al mese su un dispositivo Echo. Dopo aver configurato il tuo dispositivo Echo, Amazon Music Unlimited sarà disponibile in prova gratuita per 14 giorni senza dover sottoscrivere un abbonamento; dopodiché, potrai iscriverti e ottenere un periodo di uso gratuito di 30 giorni. Vuoi ascoltare della musica su Echo in un’altra stanza? Grazie a Musica multistanza, puoi chiedere ad Alexa di mettere i tuoi brani preferiti su tutti i tuoi dispositivi Echo (disponibile per Amazon Music, Spotify e TuneIn; Bluetooth non supportato quando Musica multistanza è in uso). Chiedi ad Alexa di riprodurre della musica jazz in cucina, brani pop in salotto, o la stessa canzone al piano di sotto.