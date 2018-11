tempo di lettura 1'

a mantenersi in testa alla classifica italiana giovedì, una giornata di incassi decisamente ridotti. Il film Disney raccoglie altri 112mila euro e sale a 5.4 milioni di euro, mentre al secondo postoincassa quasi 50mila euro e sale a 1.8 milioni complessivi.

Bisogna scendere al terzo posto per trovare la prima nuova uscita: è Tutti lo Sanno, che incassa 45mila euro. Apre al quarto posto Notti Magiche: il film di Paolo Virzì probabilmente recupererà terreno nel corso del weekend, per ora incassa 43mila euro (un risultato decisamente inferiore rispetto a pellicole recenti come Ella & John e La Pazza Gioia, anche se uscite in periodi decisamente diversi). Chiude la top-five Ti Presento Sofia, con 41mila euro e 1.7 milioni complessivi.

Tra le nuove uscite Hunter Killer apre al sesto posto con 34mila euro e Overlord all’ottavo con 28mila euro.