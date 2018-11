Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

ha già dato prova, in passato, di non apprezzare particolarmente il montaggio finale del suo Suicide Squad. L’ultima “frecciatina” arriva in risposta a un fan che ha criticato il film sostenendo che dopo i primi test screening il pubblico sembrava aver gradito il film.

Il regista è allora intervenuto nella conversazione ribattendo: “Non ti sei chiesto quale montaggio è stato inizialmente proposto?“.

Nel corso della post-produzione, ricordiamo, la Warner Bros. aveva chiesto al regista di apportare una serie di modifiche e alleggerire il tono della pellicola.

Don’t you wonder what Edit was initially tested?

Questa la sinossi del film:

È bello essere cattivi! Raggruppa una squadra composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, enigmatica entità. L’ufficiale dell’Intelligence americana, Amanda Waller, ha individuato un ristretto manipolo di malvagi individui, gente che non ha nulla da perdere. Tuttavia, quando capiranno che non sono stati scelti per avere successo, ma per essere incolpati quando falliranno inevitabilmente, cosa cercherà di fare questa Suicide Squad? Morirà provandoci o ciascun deciderà per sé?