Il Black Friday di Amazon sta per arrivare! Per l’occasione lametterà in vendita sul mercato delle nuove e particolari edizioni home video di alcuni dei titoli più amati, come ad esempio le versioni VHS (Blu-ray) di cult come

Ecco il comunicato stampa ufficiale con tutti i prodotti:

BLACK FRIDAY 2018 DI AMAZON.IT:

SERIE TV E CULT PER LA PRIMA VOLTA

IN EDIZIONI SPECIALI DVD E BLU-RAYTM

I cofanetti delle serie tv più amate in DVD e Blu-ray™, oltre ai cult nello special pack in formato VHS e i 2 film di Deadpool disponibili a un prezzo speciale solo durante il BLACK FRIDAY

Nella giornata di venerdì 23 novembre ritornerà il Black Friday anche su Amazon.it. Per l’occasione Warner Bros. Entertainment Italia proporrà agli appassionati un’ampia offerta di film e serie tv a un prezzo speciale, oltre a imperdibili edizioni limitate che esordiranno proprio in questo giorno.

Durante il Black Friday i morti viventi tornano in DVD e Blu-ray™: gli appassionati di The Walking Dead potranno infatti gustare le avventure dei sopravvissuti all’apocalisse zombie, capitanati da Rick Grimes, in un esclusivo cofanetto che raccoglie, per la prima volta, le stagioni dalla 1 alla 8. Ma non è tutto: all’interno dell’edizione Blu-ray™ i fan della serie troveranno delle esclusive postcard da collezione. Dallo stesso giorno sarà inoltre disponibile anche la sitcom a tema nerd The Big Bang Theory grazie a un box set che raccoglie le stagioni dalla 1 alla 10 in DVD.

Ad arricchire l’offerta del Black Friday vanno segnalate anche le edizioni speciali dal sapore vintage di alcuni classici del cinema, decisamente imperdibili. Film come Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Space Jam, Blade Runner – The final cut, It e Mars Attacks! potranno essere acquistati nell’esclusiva edizione Blu-ray™ confezionata con uno special pack che richiama la forma dei VHS. All’interno ci sarà anche un poster speciale con un artwork del film: una vera chicca per i nostalgici dei mitici anni ‘80! Tornando al giorno d’oggi, è imperdibile il cofanetto Blu-ray™dedicato al supereroe più irriverente che ci sia, Deadpool: i due film della saga sono accompagnati da un esclusivo poster.

Tra gli altri cofanetti che rientrano nell’offerta speciale del Black Friday vi segnaliamo anche la raccolta in DVD delle stagioni dalla 1 alla 8 di The Vampire Diaries. Sempre a tema teen horror è il cofanetto DVD delle stagioni 1-7 di Buffy, che racconta le avventure della celebre ammazzavampiri, ideate da Joss Whedon e interpretate da Sarah Michelle Gellar. L’horror continua con il box set completo di True Blood, serie incentrata sulla difficile convivenza tra vampiri ed esseri umani. Tra le altre offerte del Black Friday anche le serie complete in DVD di The O.C; la premiata I Soprano; Smallville, che racconta le gesta di un giovane Superman e il thriller The Following, quest’ultima disponibile anche in Blu-ray™.

Per quanto riguarda le sitcom: per chi desidera rivivere in DVD le vicende dei sei amici di Manhattan sarà disponibile l’intramontabile Friends in un cofanetto che raccoglie la serie completa. Le protagoniste di Pretty Little Liars vi coinvolgeranno negli intrighi e nei misteri attorno alla scomparsa della loro amica Alison grazie alla raccolta delle stagioni 1-7 della serie. In How I Met Your Mother (S 1-9) rivivono in DVD le disavventure amorose di Ted Mosby. Un concentrato di musica e di energia è invece contenuto nei dischi del box set di Glee (S 1-7). Per chi vuole rivivere le familiari atmosfere delle vicende delle “Gilmore Girls” arriva un cofanetto che raccoglie tutte le puntate di Una mamma per amica e che comprende anche la recente ottava stagione. Tra le altre offerte: Sons of Anarchy (S 1-7), Prison Break e Black Sails. Veronica Mars ritorna con la completa edizione di Veronica Mars stagioni 1-3 + Film. Tra gli altri titoli da segnalare vi è l’importante e corposa raccolta di X-Files (S 1-9) per un totale di ben 59 DVD. Disponibile in DVD e Blu-ray™ anche la combo Band of Brothers + The Pacific: due serie tv HBO, prodotte da Steven Spielberg e Tom Hanks, che mostrano la Seconda Guerra Mondiale rispettivamente dal fronte europeo e nello scenario del Pacifico. Tra le prestigiose raccolte in Blu-ray™ anche le due stagioni della premiata serie antologica True Detective.