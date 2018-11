tempo di lettura 1'

L’attenzione ai film da produrre in un universo cinematografico come quello costruito in 10 anni dai Marvel Studios è molto importante. Ma anche la scelta degli attori giusti per i vari ruoli lo è.

Su quest’ultimo aspetto si concentra una recente dichiarazione di Kevin Feige:

Abbiamo sempre scelto i film she stavamo andando a realizzare, ma abbiamo anche avuto un occhio sul futuro. Quindi quando abbiamo ingaggiato Chris Pratt avevamo bisogno del miglior Star-Lord possibile, ma allo stesso tempo ci siamo detti “Abbiamo bisogno di qualcuno che un giorno potrebbe misurarsi con Robert Downey Jr.”. Il primo giorno sul set di Avengers: Infinity War c’erano Robert, Chris Pratt e Tom Holland, ed è stato davvero incredibile! Ci sono stati dei momenti in questi 10 anni di Marvel Studios in cui abbiamo dovuto fermarci un secondo e darci un pizzicotto: quello fu uno di quei momenti.

I personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel, ricordiamo, appariranno nuovamente insieme e in azione in Avengers 4, cinecomic in arrivo nelle sale il prossimo anno.

FONTE: CB