tempo di lettura 1'

Lo Stratford Festival, di cui Rain è stato co-fondatore nel 1952, ha reso noto che l’attore è morto per cause naturali proprio a Stratford, città canadese situata in Ontario.

Rain era nato a Winnipeg (nella provincia canadese di Manitoba) nel 1928 e aveva studiato all’Old Vic di Londra con una carriera che lo ha poi portato in tutti i maggiori teatri e festival canadesi. Nel 1972 aveva ricevuto una nomination ai Tony Award per la partecipazione a Vivat! Vivat! Regina! di Robert Bolt.

RIP Douglas Rain, the chillingly calm tones of HAL 9000 in ‘2001: A Space Odyssey’. One of the best performances in film, with just his voice. pic.twitter.com/79Jr8iOWK6

— edgarwright (@edgarwright) 12 novembre 2018