Domani approderà online un nuovo trailer di, nuovo film diretto dain uscita a febbraio 2019.

Del cast, ricordiamo, fanno parte Rosa Salazar (Alita), Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein e Jackie Earle Haley.

La 20Th Century Fox ha diffuso online una piccola anteprima del nuovo promo che potete vedere direttamente qua sotto:

Battle Ready. See the all new trailer for #Alita: Battle Angel tomorrow. pic.twitter.com/2i54yFQh1Z — 20th Century Fox (@20thcenturyfox) 12 novembre 2018

Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in 9 parti intitolata Battle Angel Alita e ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg. Lo scienziato Dr. Ido recupera una cyborg, Alita, da una discarica del 26esimo secolo. Divenutone un surrogato di padre, Ido scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe rompere il cerchio di morte e distruzione nel quale ruota il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale.

Alita: Angelo della Battaglia uscirà il 14 febbraio 2019 in Italia.