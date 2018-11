tempo di lettura 2'

ha trionfato ai

Il kolossal cinefumettistico dei fratelli Russo si è portato a casa il premio come miglior film del 2018, Male Movie Star Chadwick Boseman (per Black Panther), Female Movie Star a Scarlett Johansson e Action Movie Star a Danai Gurira (Black Panther).

Gli stessi fratelli Russo si sono congratulati con le tre star vincitori con un tweet che potete leggere qua sotto:

Congratulations to Danai, Scarlett and Chadwick. Thank you so much to all of our incredible fans who voted Infinity War as the Movie of 2018 and Action Movie of 2018 in the People’s Choice Awards.

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) 12 novembre 2018