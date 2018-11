tempo di lettura 1'

Weekend in calo al box-office italiano rispetto a un anno fa. Rimane in testa, che incassa 1.7 milioni di euro e sale a ben 7 milioni complessivi: un successo notevole, se si pensa che negli USA il film ha raccolto solo 35 milioni (pochi, in proporzione).

Al secondo posto debutta Tutti lo Sanno, che incassa 703mila euro e ottiene la seconda media della classifica. Al terzo posto apre Notti Magiche, che incassa 657mila euro (la metà rispetto ai lanci di film come Ella & John e La Pazza Gioia). Al quarto posto Ti Presento Sofia incassa 612mila euro, salendo a 2.3 milioni complessivi, mentre al quinto posto First Man – Il Primo Uomo incassa 603mila euro, salendo a 2.4 milioni complessivi. Sesta posizione per Il Mistero della Casa del Tempo, con 587mila euro e un totale di 2.6 milioni complessivi.

Seguono due esordi: Hunter Killer – Caccia negli Abissi incassa 405mila euro con una buona media, mentre all’ottavo posto apre Overlord, con soli 289mila euro. Chiudono la top-ten A Star is Born, con 259mila euro e un totale di 6.4 milioni di euro, ed Euforia con 144mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro.