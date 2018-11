Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

La Paramount ha diffuso online un nuovo spot e un poster di, il nuovo film del franchise di Transformers in arrivo il 20 dicembre nei cinema italiani con la 20Th Century Fox.

Lo potete vedere più in basso insieme a un poster internazionale inedito.

Discover the origin of a hero. @HaileeSteinfeld and @JohnCena star in #BumblebeeMovie, in theatres this Christmas. pic.twitter.com/vnDmdj1u4U

— Bumblebee (@bumblebeemovie) 11 novembre 2018