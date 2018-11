tempo di lettura 1'

Tramite il suo profilo Twitterha diffuso in rete le prime foto dal set di, action movie scritto da Joe Russo (con cui Hemsworth ha lavorato in Avengers: Infinity War) e che vede il debutto alla regia di, coordinatore degli stunt di film come Atomica Bionda, Avengers: Infinity War e Thor: Ragnarok.

La pellicola segue la storia di un consumato mercenario di nome Rake (Hemsworth) che viene assunto da un ricco uomo d’affari per salvare il figlio rapito a Dhaka, città del Bangladesh.

Il film, targato Netflix, non ha ancora una data di release. Ecco le foto:

Week one down here in India. By far some of the most intense action sequences I’ve been apart of and the heat certainly adds an edge to it but damn we’re getting good stuff!! gonna be unreal. The first shot is of our director, the insanely talented Sam Hargrave 👍👍🤙🤙 #Netflix pic.twitter.com/Ws04AwrID1

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 7 novembre 2018