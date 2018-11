tempo di lettura 1'

Ci siamo: mancano due giorni all’uscita dinei cinema italiani.

Noi di BadTaste.it, insieme al nostro sito partner Portus (il più importante fansite di Harry Potter in Italia), presenteremo però il film in anteprima un giorno prima, domani presso la sala Energia al cinema Arcadia di Melzo (Milano) in collaborazione con Warner Bros. Italia.

L’evento includerà una piccola maratona: proietteremo prima Animali Fantastici e Dove Trovarli e poi, in anteprima, Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald. Durante la serata vi saranno diverse sorprese, inclusa la presenza di cosplayer (invitiamo tutti i partecipanti a venire in cosplay!), lo stand Baseluna con una miriade di gadget in vendita nell’atrio del cinema e la presentazione delle prime immagini dalle nostre interviste sul red carpet alla première di Londra.

Questi gli orari delle proiezioni, che si terranno in Dolby Atmos™ Laser Projection:

17:30 – Animali Fantastici e Dove Trovarli

20:30 – Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald

Per tutti i dettagli sulla maratona e per preacquistare i biglietti (il biglietto per l’anteprima garantirà l’accesso anche alla proiezione del primo film) vi invitiamo a visitare questa pagina del sito ufficiale del Cinema Arcadia: