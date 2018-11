tempo di lettura 3'

Nel corso di 10 anni di Marvel Studios abbiamo visto l’armatura dimutare con il personaggio in svariate versioni.

L’ultima, la Bleeding Edge Armor, è apparsa in Avengers: Infinity War, ed ha portato sul grande schermo la nanotecnologia. Una tecnologia in grado di essere controllata mentalmente da chi la indossa. La sfida più grande, a quanto pare, è stata quella di mantenere l’aspetto classico dell’armatura di Iron Man fondendolo con questa nuova tecnologia. Ecco cosa ha dichiarato il concept supervisor Phil Saunders:

Questo è metallo liquido. E quando hai a che fare con il metallo liquido e la nanotecnologia non lo utilizzi per creare bulloni, viti o pannelli rigidi in lamiera e cose del genere. Semplicemente non ha alcun senso, quindi il primo pensiero che abbiamo avuto al riguardo è stato “Ok, come possiamo mantenere qualcosa radicato ad una tuta di Iron Man ma che può avere senso in quanti metallo liquido?”. Ho trascorso molto tempo a pensare e ad illustrare la formazione della tuta, volevo avere la sensazione che, nonostante si trattasse di metallo liquido, non fosse coeso. Che formasse effettivamente le parti anatomiche sottostanti. Uno strato neurologico, una parte di sistema circolatorio e quindi anche uno strato di muscolatura.

Tony Stark aveva ovviamente bisogno di un notevole upgrade per fronteggiare il villain (per ora) più potente della galassia come Thanos. Victoria Alonso dei Marvel Studios ha dichiarato:

La Bleeding Edge è stata nelle nostre discussioni molto a lungo. Volevamo qualcosa che fosse più collegata al corpo, che potesse essere comandata con il movimento senza aggiunte esterne. Si può fare direttamente toccando il reattore, creando nuove armi che si adattano alla situazione per difendersi – perché non dimentichiamoci che lui non ha mai dovuto affrontare qualcuno come Thanos.

