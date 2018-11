Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Erano quasi le 8 di ieri sera quando è arrivata la notizia:, il veterano della Marvel e creatore di tantissime icone dellaè morto all’età di 95 anni.

Il decano della Marvel, lo ricordiamo, negli ultimi mesi aveva combattuto con la polmonite e problemi di vista, problematiche di salute che si erano aggiunte a quelle relative al team che doveva gestire i suoi interessi economici e che, a quanto pare, era più occupato a spremerlo come una spugna (maggiori dettagli in questo articolo).

Nelle ore scorse i fan hanno cominciato a portare fiori e affettuosi messaggi di ricordo presso la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Ecco il video pubblicato su Twitter dalla ABC:

Fans place flowers and condolence messages by Stan Lee’s star on the Hollywood Walk of Fame following the comic book legend’s passing. https://t.co/R2rQjEVRW3 pic.twitter.com/DVdG6GuQZU

— ABC News (@ABC) 13 novembre 2018