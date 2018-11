tempo di lettura 2'

ComicBookMovie segnala che New York si appresta a ricordare il suo figlio recentemente scomparso, ovvero, al secolo, nato a Manhattan il 28 dicembre del 1922, figlio primogenito di Jack e Celia Lieber, immigrati ebrei di origine romena.

La veglia si terrà il 14 novembre a Long Island, l’isola dello stato di New York dove Stan Lee e sua moglie Joan Lee hanno vissuto per molto tempo. Il tutto si svolgerà al’Holiday Inn Express Stony Brook per volere di John C Tsunis, proprietario dell’Holiday Inn e attivista del Three Village Community Activist. A lui si uniranno Charlie Ziegler, presidente del Tri-State Stan Lee Fan Club, i capi della comunità di Stony Brook nonché gli studenti della relativa università e numerosissimi fan della Marvel.

Questa la dichiarazione di Ziegler:

Stan Lee era un membro della famiglia di Long Island ed è stato una parte molto importante della mia infanzia. Ricordo con affetto la lettura dei suoi fumetti in cui immaginavo nella mia testa le sue creazioni. Oggi questa Terra ha perso un’icona, una leggenda e milioni di americani e di fan piangono la sua perdita. Ha contribuito a portare alla luce il supereroe che vive dentro ognuno di noi.

