The Front Runner – Il vizio del potere, diretto da Jason Reitman, film d’apertura della 36a edizione del Torino Film Festival.

La storia racconta l’ascesa e la caduta del senatore americano Gary Hart, interpretato dall’attore nominato al Premio Oscar® Hugh Jackman. Considerato il favorito tra i democratici alle elezioni del 1988, Gary Hart ha catturato l’immaginario collettivo e anche l’elettorato più giovane ma, quando la vita privata si è mescolata con quella pubblica, il suo impegno politico è passato in secondo piano.

Tratto dal libro “All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid” del giornalista e sceneggiatore americano Matt Bai, The Front Runner – Il vizio del potere sarà nelle sale italiane il 21 febbraio 2019 distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel cast anche Vera Farmiga, il premio Oscar® J.K. Simmons e Alfred Molina.

Il film, accolto con entusiasmo da pubblico e stampa, è stato protagonista di alcuni dei maggiori festival internazionali tra i quali Telluride, Toronto e Londra.