German Playboy ha fatto finalmente chiarezza su quanto accaduto riguardo l’intervista rilasciata da Ennio Morricone pubblicata sul numero di dicembre della rivista tedesca.

Qualche giorno fa, quando Morricone ha smentito categoricamente di aver rilasciato quelle dichiarazioni su Quentin Tarantino, Playboy aveva difeso l’articolo: “Siamo sorpresi che il compositore Ennio Morricone neghi di aver rilasciato un’intervista a German Playboy. La conversazione si è tenuta il 30 giugno 2018 a casa sua, a Roma”.

Ora, interpellato da Variety, l’editor in chief Florian Boitin ha spiegato:

Fino ad oggi avevamo considerato il freelancer che ha intervistato Ennio Morricone per noi un giornalista rinomato della carta stampata e della radio. In passato non abbiamo mai avuto ragione di dubitare della sua integrità giornalistica e delle sue doti. In base alle informazioni a nostra disposizione, dobbiamo sfortunatamente supporre che le parole dette nell’intervista siano state, in parte, riportate incorrettamente. Ci dispiace aver gettato una cattiva luce su Mr. Morricone.