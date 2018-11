Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

L’ho incontrato poche volte, non sono mai riuscito a scambiarci quattro chiacchere in privato, ma mi diceva sempre: “Ricorda, Bucky è uno dei buoni. Bucky è un bravo ragazzo.”

Stan ha poi rivelato al sito di non essere sicuro se Bucky comparirà in Avengers 4:

Ogni volta che giravamo delle scene, nessuno mi diceva se si trattava del primo o del secondo film. La verità è che non so nemmeno se sarò in Avengers 4. Ricordo che le scene che ho girato erano nel primo film. Ma non so se c’è qualcosa che ho girato che potrebbe essere nel quarto. Ci sono scene che abbiamo girato e che non vedrete mai.