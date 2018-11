tempo di lettura 1'

Empire Magazine ha diffuso, nell’edizione specialededicata ad Alien, una serie di interessanti dettagli sullo script di John Logan dedicato al sequel di, potenzialmente intitolato

Il futuro del franchise è ancora incerto: non si sa esattamente cosa succederà dopo l’effettiva fusione tra Disney e Fox, ma sembra che qualcosa dietro le quinte sia in movimento.

Nell’estratto si legge dove la storia del sequel avrebbe dovuto (o dovrebbe) condurre:

Lo script di Logan avrebbe visto il ritorno degli Ingegneri di Prometheus con i sopravvissuti di quella specie sulle tracce del genocida David. Dal punto di vista dell’ambientazione Scott intendeva “andare direttamente sul pianeta” e immaginiamo si riferisse a LV-426.

A questo punto non è chiaro quali saranno le sorti del franchise e se gli elementi della storia in questione saranno preservati una volta ottenuto il via libera per un sequel.

Alien: Covenant è costato circa 97 milioni di dollari (esclusa P&A) e ne ha incassati 240 a livello globale. Non un vero e proprio insuccesso dati alla mano, ma di certo molto meno incisivo al botteghino del precedente Prometheus, arrivato a 403 milioni (con un budget di 130).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!