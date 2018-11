Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

, gli Avengers “originali”, hanno celebrato ancora una volta la memoria di Stan Lee, Presidente Emerito della Marvel e co-creatore di tanti personaggi della casa delle Idee.

E lo hanno fatto acquistando una pagina dell’Hollywood Reporter sulla quale è stato riportato il loro tributo.

Lo potete vedere qua sotto, condiviso da Matthew Belloni, Editorial Director at The Hollywood Reporter.

A very nice Stan Lee tribute ad from 6 of the Avengers is in this week’s @THR print magazine. pic.twitter.com/0tt34otjqi

— Matthew Belloni (@THRMattBelloni) 14 novembre 2018