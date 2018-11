tempo di lettura 2'

Nei romanzi diil personaggio diviene descritto come alto 1 metro e 95 e con mani grandi quanto come piatti. Quando nel 2011 è stato annunciato cheavrebbe interpretato l’iconico ex militare sul grande schermo, alcuni fan hanno storto il naso per questo motivo (Cruise non è noto per la sua altezza).

Ora lo stesso Child, parlando a BBC Radio, rivela che dopo due film Cruise è ufficialmente fuori dal franchise:

Non ci saranno altri film con Tom Cruise… Cruise, nonostante il talento, non ha la prestanza fisica adatta. Tuttavia ho molto amato lavorare con lui. È una persona molto, molto simpatica. Ci siamo divertiti molto, ma alla fine hanno ragione i lettori. La stazza di Reacher è molto, molto importante ed è una componente importante di chi è realmente.

Child ha annunciato di voler spostare il franchise su un servizio di streaming per realizzare una serie televisiva, in modo da poter ripartire in maniera fresca e originale: