tempo di lettura 2'

Su BadTaste.it sono ormai svariati anni che abbiamo modo di parlarvi della, il braccio creativo dell’Alamo Drafthouse.

Ora torniamo a farlo perché la divisione nazionale della Warner ha annunciato l’arrivo, in Italia, di 7 cult in edizione Steelbook con cover realizzate dai grafici del collettivo.

A seguire trovate il comunicato stampa integrale e una galleria con le immagini dei vari pack!

Da dicembre sette titoli cult firmati Warner Bros. Entertainment Italia rivivono, in esclusiva per Amazon.it, sotto una nuova veste grafica: Mondo x SteelBook®. Il collettivo di artisti Mondo, specializzato nella creazione di artwork unici ispirati al mondo del cinema, dei fumetti e delle serie tv, ha reimmaginato le locandine di una selezione di film memorabili che saranno protagonisti di questa esclusiva collezione SteelBook® in Blu-rayTM. La Collana Mondo x SteelBook® arriva per la prima volta in Italia e lo fa con grande stile: si inizia il 10 dicembre con l’uscita dei tre horror IT, L’Esorcista e Venerdì 13, mentre il 29 dicembre sarà il turno del mondo “Comics” con Justice League, Batman v Superman, 300 e V Per Vendetta.

Non delle semplici custodie quindi, ma delle vere e proprie opere d’arte firmate dai rinomati artisti Mondo. Queste opere sono nate per celebrare i titoli più amati dagli appassionati e per offrir loro un’edizione limitata, da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per la propria collezione personale o da regalare in vista del Natale.

Nella versione Mondo x SteelBook® realizzata da Justin Erickson, L’Esorcista, inquietante capolavoro dell’orrore diretto da William Friedkin, si presenta tinto di rosso, mentre la silhouette della statua del demone Pazuzu si staglia minacciosa contro un impotente Padre Lankester Merrin. “Galleggerai anche tu”: sembra essere questa la promessa comunicata dalla cover art della SteelBook® disegnata da Matt Ryan Tobin per IT, il film diretto da Andrés Muschietti. Il Club dei Perdenti è ritratto all’interno dell’iconico palloncino di Pennywise, mentre il terribile clown li osserva dall’alto. I rami degli alberi del campeggio di Camp Crystal Lake assumono forme inquietanti nella cover realizzata da Francesco Francavilla per la SteelBook® di Venerdì 13, il cult horror diretto Sean S. Cunningham.

Ma non è solo l’esterno a brillare: le Mondo x SteelBook® sono ricche di sorprese anche all’interno grazie ai contenuti speciali. I 3 dischi dell’Esorcista comprendono sia la versione cinematografica che la Extended Director’s Cut. Tra gli extra anche Talk of the Devil: un documentario inedito con Padre Eugene Gallagher. IT contiene, tra i tanti extra, 11 scene eliminate dal taglio cinematografico del film, mentre con Venerdì 13 potremo rivivere i ricordi e i racconti della realizzazione di questa pietra miliare del terrore dalla viva voce dei membri del cast e del regista.