Il 2019 sarà l’anno dello streaming. Mentre colossi del settore come Netflix e Amazon “rubano” talent alla tv tradizionale (tra i tanti,per Netflix, eper Amazon), l’anno prossimo debutteranno corazzate come Disney+, la piattaforma di WarnerMedia e la nuova app per dispositivi della Apple che oltre a proporre numerosi canali a pagamento includerà gratuitamente diversi prodotti originali (il piano non è stato ancora confermato ufficialmente).

Quest’ultima sta ingaggiando diversi talent di alto livello per le proprie produzioni, annunciando progetti con Steven Spielberg, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell, Chris Evans. Oggi invece arriva la notizia che il colosso di Cupertino ha firmato un accordo pluriennale con lo studio cinematografico indipendente A24, che realizzerà una serie di film per la piattaforma streaming.

Si tratta di una notizia molto importante per lo studio, che negli ultimi anni si è fatto notare per prodotti di altissima qualità spesso nominati all’Oscar: Ex Machina, Room, Lady Bird, The Disaster Artist, e ovviamente Moonlight ed Hereditary.

L’accordo non è di esclusiva, quindi A24 manterrà la sua indipendenza (anche se non è da escludere che possa essere il preludio di un’acquisizione da parte di Apple), non è però chiaro se questi film debutteranno anche in sala o solo sulla piattaforma streaming.

